82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
25 февраля, 14:46
пробки
4/10
погода
-26°C
курсы валют
usd 76.63 | eur 90.58
82.76% -1.2
сегодня
25 февраля, 14:46
пробки
4/10
погода
-26°C
курсы валют
usd 76.63 | eur 90.58
сегодня 13:40
общество

Новосибирская область вошла в топ-6 регионов с самым дешёвым бензином — литр стоит 62,25 рубля

Фото Сиб.фм / генерировано AI
Подпишитесь на Telegram-канал

Эксперты Росстата проанализировали цены на автомобильное топливо в январе 2026 года и выяснили, где в России заправляться выгоднее всего. Новосибирская область оказалась в числе лидеров — регион занял шестое место по доступности бензина. Средняя стоимость литра — 62,25 рубля.

Дешевле топливо только в пяти субъектах. Абсолютный минимум зафиксирован в Курганской области — 60,55 рубля за литр.

Самые высокие цены традиционно на Дальнем Востоке. Лидером антирейтинга стал Камчатский край — там бензин стоит 83,42 рубля. Чуть дешевле в Сахалинской (82,44) и Магаданской (79,65) областях.

ОЦЕНИТЬ статью
1
Подпишитесь на нас в Telegram

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.