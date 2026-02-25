В Новосибирске общественники не смогли добиться отмены концерта Арбениной из-за позиции к СВО

2 марта в Новосибирске состоится концерт Дианы Арбениной (12+). Против выступления певицы ранее высказался глава союза отцов Новосибирской области Сергей Майоров в эксклюзивной беседе с Сиб.фм.

По мнению общественника, Диана Арбенина относится к списку артистов с неопределенной позицией к геополитическим действиям России в целом и специальной военной операции в частности. Майоров неоднократно призывал запретить концерты солистки «Ночных снайперов», однако результата эти попытки не возымели.

Главный отец Новосибирска заявил, что продвижение артистов, которые позволяют себе такие высказывания, какие себе позволила Диана Арбенина, негативно сказывается на обществе. Сергей Майоров даже разработал проект кодекса этики для звезд шоу-бизнеса.

Однако каких-либо реальных предпосылок к отмене выступления певицы в Новосибирске на момент публикации нет.