82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
25 февраля, 14:47
пробки
4/10
погода
-26°C
курсы валют
usd 76.63 | eur 90.58
82.76% -1.2
сегодня
25 февраля, 14:47
пробки
4/10
погода
-26°C
курсы валют
usd 76.63 | eur 90.58
сегодня 12:55
культура

В Новосибирске общественники не смогли добиться отмены концерта Арбениной из-за позиции к СВО

Фото: Сиб.фм / соцсети Арбениной и Майорова
Подпишитесь на Telegram-канал

2 марта в Новосибирске состоится концерт Дианы Арбениной (12+). Против выступления певицы ранее высказался глава союза отцов Новосибирской области Сергей Майоров в эксклюзивной беседе с Сиб.фм.

По мнению общественника, Диана Арбенина относится к списку артистов с неопределенной позицией к геополитическим действиям России в целом и специальной военной операции в частности. Майоров неоднократно призывал запретить концерты солистки «Ночных снайперов», однако результата эти попытки не возымели.

Главный отец Новосибирска заявил, что продвижение артистов, которые позволяют себе такие высказывания, какие себе позволила Диана Арбенина, негативно сказывается на обществе. Сергей Майоров даже разработал проект кодекса этики для звезд шоу-бизнеса.

Однако каких-либо реальных предпосылок к отмене выступления певицы в Новосибирске на момент публикации нет.

ОЦЕНИТЬ статью
1
Подпишитесь на нас в Telegram

Александр Борисов
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.