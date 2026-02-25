82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
25 февраля, 11:16
пробки
4/10
погода
-31°C
курсы валют
usd 76.63 | eur 90.58
сегодня 09:55
общество

В Новосибирске десять человек потребовали признать банкротом компанию «Мегадом» — её глава уже в СИЗО

Фото: Сиб.фм / Freepik
В Арбитражный суд Новосибирской области поступило заявление от десяти граждан о признании банкротом строительной компании «Мегадом». Иск пока не приняли к производству, сумма задолженности не раскрывается. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

Компания зарегистрирована в посёлке Кудряшовский и принадлежит Виктору Рычкову. До октября 2024 года учредителем числился Евгений Мельников.

Сам Рычков сейчас находится в СИЗО. Октябрьский районный суд оставил его под стражей в рамках уголовного дела о мошенничестве на 150 миллионов рублей. Вторым фигурантом проходит глава «РСУ-ГиС» Евгений Гардт.

По версии следствия, в 2023–2024 годах обвиняемые привлекали клиентов на строительство малоэтажных домов. Люди отдавали деньги наличными или переводили на счёт Рычкова. Обязательства перед ними так и не выполнили. Общая сумма ущерба оценивается в 150 миллионов рублей.

В октябре 2024 года Следственный комитет официально сообщил о задержании руководителя «Мегадома».

Кристина Уколова
Журналист

