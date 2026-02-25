82.76% -1.2
общество

Средний новосибирец заплатил за ЖКУ больше 22 тысяч рублей в 2025 году

Фото: Сиб.фм / Freepik
Новосибирскстат опубликовал предварительные данные об объёме платных услуг, оказанных населению региона в 2025 году. Сумма достигла 379,6 миллиарда рублей — это на 6,2% выше показателя предыдущего года.

Больше всего жители потратили на коммуналку — она заняла 16,2% в структуре всех услуг. Чуть меньше ушло на бытовые услуги (15,5%), медицинские (13,1%), транспортные (11,5%) и телекоммуникации (9,9%).

В пересчёте на одного жителя картина выглядит так: в среднем каждый новосибирец потратил на услуги 136,1 тысячи рублей. Из них 22 тысячи рублей ушло на оплату ЖКХ, 21,1 тысячи — на бытовые услуги, 17,8 тысячи — на медицину, 15,6 тысячи — на транспорт.

Кристина Уколова
Журналист

