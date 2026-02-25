82.76% -1.2
сегодня 05:30
общество

В Новосибирске опубликована петиция с требованием отменить иск пилоту Белову на 119 млн рублей

Россияне вступились за пилота Сергея Белова, который 12 сентября 2023 года посадил пассажирский самолет «Уральских авиалиний» в поле под Новосибирском и спас 167 человек, в том числе 23 детей. В сети набирает подписи петиция с требованием отозвать иск авиакомпании к командиру экипажа на сумму 119 млн рублей. Рассказываем, что стоит за этой историей.

Самолет выполнял рейс в Омск, но при заходе на посадку сработала сигнализация — датчики зафиксировали низкий уровень жидкости в гидросистеме и нехватку топлива. Белов прекратил снижение и набрал высоту. Условия в омском аэропорту были неблагоприятными: короткая взлетно-посадочная полоса и сильный боковой ветер с порывами.

Пилот согласовал свои действия с авиадиспетчерами и направил воздушное судно в Новосибирск. Топлива до аэропорта не хватило, погода ухудшалась, и Белов посадил самолет на поле в тайге. Никто из 167 пассажиров и членов экипажа не пострадал.

После инцидента СМИ называли пилота героем. Однако «Уральские авиалинии» предложили Белову уволиться по собственному желанию, а затем подали иск о взыскании 119 млн рублей — стоимости поврежденного воздушного судна. Командира экипажа отстранили от полетов, и он лишился возможности работать по специальности.

Авторы петиции указывают, что авиакомпания переложила ответственность за техническое состояние самолета на пилота. В обращении подчеркивается, что Белов действовал в условиях экстремального стресса и принял единственно возможное решение, которое спасло жизни всех, кто находился на борту. Подписавшиеся призывают «Уральские авиалинии» отозвать иск, признать ответственность за неисправность судна и восстановить пилота в должности.

Ранее сообщалось, что Новосибирский авиазавод им.Чкалова наращивает производство гражданских самолетов. Подробнее об этом читайте в материале СибФМ.

