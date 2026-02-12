Новосибирский авиазавод им.Чкалова наращивает производство гражданских самолётов

Новосибирский авиационный завод имени В.П. Чкалова наращивает мощности для выпуска гражданской авиационной техники. Предприятие приступает к выполнению задач, заложенных в комплексной программе развития отечественной авиаотрасли до 2030 года. Об этом сообщили в Объединённой авиастроительной корпорации.

На заводе введено в эксплуатацию 20 современных высокопроизводительных пятикоординатных обрабатывающих центров. Оборудование позволит нарастить выпуск деталей и сборочных единиц.

Для размещения новой техники сотрудники предприятия провели масштабные работы и создали новые производственные участки.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Бердске планируют построить завод летательных аппаратов из полимерных композиционных материалов. Реализацией проекта занимается один из ключевых научно-исследовательских и испытательных центров авиационно-космической отрасли страны — СибНИА имени С. А. Чаплыгина.