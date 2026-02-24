Суд в Новосибирске постановил уничтожить 552 игровых автомата

Ленинский районный суд Новосибирска удовлетворил заявление прокуратуры и признал бесхозными 552 единицы оборудования, которое использовалось для проведения азартных игр, сообщила прокуратура Новосибирской области. Рассказываем, куда передадут игровые автоматы, системные блоки, мониторы и другую технику и что с ней сделают дальше.

Распоряжаться изъятым оборудованием будет Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Новосибирской области. Ведомство обеспечит полное уничтожение всех 552 единиц техники — от игровых автоматов до клавиатур.

В рассмотрении дела лично участвовал прокурор Новосибирской области Александр Бучман.

На территории России с 2009 года организация и проведение азартных игр допускаются только в специально созданных игорных зонах, установленных федеральным законодательством. За незаконную организацию или проведение азартных игр вне таких зон предусмотрена уголовная ответственность по статье 171.2 УК РФ, вплоть до лишения свободы на срок до шести лет.

