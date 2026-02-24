82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
24 февраля, 20:47
пробки
3/10
погода
-26°C
курсы валют
usd 76.75 | eur 90.28
82.76% -1.2
сегодня
24 февраля, 20:47
пробки
3/10
погода
-26°C
курсы валют
usd 76.75 | eur 90.28
сегодня 20:05
общество

Суд в Новосибирске постановил уничтожить 552 игровых автомата

Фото Сиб.фм / генерировано AI
Подпишитесь на Telegram-канал

Ленинский районный суд Новосибирска удовлетворил заявление прокуратуры и признал бесхозными 552 единицы оборудования, которое использовалось для проведения азартных игр, сообщила прокуратура Новосибирской области. Рассказываем, куда передадут игровые автоматы, системные блоки, мониторы и другую технику и что с ней сделают дальше.

Распоряжаться изъятым оборудованием будет Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Новосибирской области. Ведомство обеспечит полное уничтожение всех 552 единиц техники — от игровых автоматов до клавиатур.

В рассмотрении дела лично участвовал прокурор Новосибирской области Александр Бучман.

На территории России с 2009 года организация и проведение азартных игр допускаются только в специально созданных игорных зонах, установленных федеральным законодательством. За незаконную организацию или проведение азартных игр вне таких зон предусмотрена уголовная ответственность по статье 171.2 УК РФ, вплоть до лишения свободы на срок до шести лет.

Ранее сообщалось, что Новосибирский суд обязал продавца заплатить 570 тысяч за некачественную кухню. Подробнее об этом читайте в материале СибФМ.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Лаура Акопян
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.