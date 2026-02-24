ФСБ запросила у банков данные россиян, переводивших деньги в онлайн-казино

ФСБ начала массово запрашивать у российских банков списки клиентов, переводивших деньги нелегальным букмекерам и в онлайн-казино. Силовики проверяют версию о том, что проигранные россиянами средства могли направляться на финансирование ВСУ. Рассказываем, что известно о масштабах операции и чем это грозит игрокам.

Спецслужбы направили в кредитные организации запросы с требованием предоставить данные о клиентах, совершавших переводы на счета, связанные с нелегальным игорным бизнесом. Банки обязаны предоставить информацию о суммах, датах и регулярности транзакций.

Поводом послужило расследование деятельности онлайн-казино CatCasino. По данным силовиков, за этой сетью может стоять дочь бывшего сотрудника Генерального штаба Украины. Обороты платформы оцениваются в сотни миллионов долларов. ФСБ проверяет версию о том, что средства, проигранные российскими пользователями, могли направляться на нужды Вооруженных сил Украины.

Каждый клиент, систематически пополнявший счета на зарубежных игорных площадках, теперь может стать объектом проверки на предмет финансирования враждебных структур. Подход спецслужб изменился: если раньше основным инструментом борьбы с нелегальным гемблингом была блокировка сайтов, то теперь внимание сосредоточено непосредственно на игроках и их финансовых операциях.

