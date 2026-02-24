82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
25 февраля, 01:24
пробки
0/10
погода
-30°C
курсы валют
usd 76.63 | eur 90.58
82.76% -1.2
сегодня
25 февраля, 01:24
пробки
0/10
погода
-30°C
курсы валют
usd 76.63 | eur 90.58
вчера 23:09
общество

ФСБ запросила у банков данные россиян, переводивших деньги в онлайн-казино

Фото Сиб.фм / генерировано AI
Подпишитесь на Telegram-канал

ФСБ начала массово запрашивать у российских банков списки клиентов, переводивших деньги нелегальным букмекерам и в онлайн-казино. Силовики проверяют версию о том, что проигранные россиянами средства могли направляться на финансирование ВСУ. Рассказываем, что известно о масштабах операции и чем это грозит игрокам.

Спецслужбы направили в кредитные организации запросы с требованием предоставить данные о клиентах, совершавших переводы на счета, связанные с нелегальным игорным бизнесом. Банки обязаны предоставить информацию о суммах, датах и регулярности транзакций.

Поводом послужило расследование деятельности онлайн-казино CatCasino. По данным силовиков, за этой сетью может стоять дочь бывшего сотрудника Генерального штаба Украины. Обороты платформы оцениваются в сотни миллионов долларов. ФСБ проверяет версию о том, что средства, проигранные российскими пользователями, могли направляться на нужды Вооруженных сил Украины.

Каждый клиент, систематически пополнявший счета на зарубежных игорных площадках, теперь может стать объектом проверки на предмет финансирования враждебных структур. Подход спецслужб изменился: если раньше основным инструментом борьбы с нелегальным гемблингом была блокировка сайтов, то теперь внимание сосредоточено непосредственно на игроках и их финансовых операциях.

Ранее сообщалось, что суд в Новосибирске постановил уничтожить 552 игровых автомата. Подробнее об этом читайте в материале СибФМ.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Лаура Акопян
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.