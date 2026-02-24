Автомобилисты Новосибирска потребовали снизить территориальный коэффициент ОСАГО

Автомобилисты Новосибирской области запустили онлайн-петицию с требованием снизить территориальный коэффициент по ОСАГО, который, по их словам, привел к двукратному росту стоимости полисов. Инициатор обращения заявил, что при безаварийном стаже более 10 лет считает новую стоимость страховки неподъемной. Рассказываем, чего добиваются авторы обращения и на что они ссылаются.

Автор петиции указал, что стоимость полиса ОСАГО в Новосибирской области выросла более чем в два раза. Он подчеркнул, что за всё время вождения ни разу не попадал в аварии и всегда оформлял страховку, но после повышения территориального коэффициента не видит смысла продлевать полис на следующий сезон.

«Почему я, не попадая в аварии, должен платить в два раза больше?» — написал инициатор обращения.

В тексте петиции приводится аргумент о том, что в 20 регионах России с более высоким уровнем аварийности территориальный коэффициент, напротив, снизился. Авторы обращения связывают повышение коэффициента в Новосибирской области с попытками страховых компаний переложить на добросовестных водителей расходы, вызванные деятельностью страховых мошенников.

По их мнению, борьба с мошенничеством — это зона ответственности правоохранительных органов и служб безопасности самих страховщиков. Петиция призывает вернуть значение территориального коэффициента на уровень начала 2024 года. Сбор подписей продолжается.

Территориальный коэффициент — один из множителей в формуле расчёта стоимости полиса ОСАГО. Его значение устанавливает Банк России для каждого региона на основе статистики убыточности. В 2024–2025 годах ЦБ пересмотрел коэффициенты для ряда субъектов, что привело к заметному изменению цен на страховку в нескольких регионах страны.

Ранее новосибирцам рассказали, как сэкономить бензин в морозы. Подробнее об этом читайте в материале СибФМ.