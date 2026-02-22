С Днем защитника Отечества: открытки и картинки к 23 февраля

День защитника Отечества ежегодно отмечается 23 февраля и официально входит в перечень государственных праздников.

Со временем эта дата стала поводом поздравлять не только военнослужащих, но и всех мужчин — независимо от того, служили ли они в армии.

В этот день принято адресовать тёплые слова отцам, братьям, друзьям и коллегам. Небольшое поздравление, отправленное в мессенджере или вместе с открыткой, помогает создать праздничное настроение и напомнить о значимости даты.

К празднику подготовили подборку открыток и стихотворных пожеланий, которые можно направить близким и знакомым. Даже краткое внимание в такой день становится приятным знаком заботы и уважения.