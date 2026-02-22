82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
23 февраля, 00:33
пробки
1/10
погода
-24°C
курсы валют
usd 76.75 | eur 90.28
82.76% -1.2
сегодня
23 февраля, 00:33
пробки
1/10
погода
-24°C
курсы валют
usd 76.75 | eur 90.28
вчера 23:55
общество

С Днем защитника Отечества: открытки и картинки к 23 февраля

Фото: Сиб.фм / открытки
Подпишитесь на Telegram-канал

День защитника Отечества ежегодно отмечается 23 февраля и официально входит в перечень государственных праздников.

Со временем эта дата стала поводом поздравлять не только военнослужащих, но и всех мужчин — независимо от того, служили ли они в армии.

В этот день принято адресовать тёплые слова отцам, братьям, друзьям и коллегам. Небольшое поздравление, отправленное в мессенджере или вместе с открыткой, помогает создать праздничное настроение и напомнить о значимости даты.

К празднику подготовили подборку открыток и стихотворных пожеланий, которые можно направить близким и знакомым. Даже краткое внимание в такой день становится приятным знаком заботы и уважения.

Фото С Днем защитника Отечества: открытки и картинки к 23 февраля 2

Фото С Днем защитника Отечества: открытки и картинки к 23 февраля 3

Фото С Днем защитника Отечества: открытки и картинки к 23 февраля 4

Фото С Днем защитника Отечества: открытки и картинки к 23 февраля 5

Фото С Днем защитника Отечества: открытки и картинки к 23 февраля 6

Фото С Днем защитника Отечества: открытки и картинки к 23 февраля 7

Фото С Днем защитника Отечества: открытки и картинки к 23 февраля 8

Фото С Днем защитника Отечества: открытки и картинки к 23 февраля 9

Фото С Днем защитника Отечества: открытки и картинки к 23 февраля 10

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.