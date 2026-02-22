82.76% -1.2
сегодня
22 февраля, 12:29
22 февраля, 12:29
сегодня 10:24
проиcшествия

В Новосибирской области за сутки потушили 10 пожаров

Фото: Сиб.фм / Густаво Зырянов
За сутки в Новосибирской области произошло 10 пожаров, спасатели также пять раз выезжали на ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий. На водоемах региона обстановка оставалась спокойной. Такие данные приводит пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Один из крупных пожаров случился ночью в одном из СНТ Бердска. Там загорелись садовый дом и баня. Спустя восемь минут после сообщения о происшествии первый расчёт был на месте. Открытое горение было ликвидировано за 22 минуты. Пламя охватило площадь в 130 квадратных метров.

Огонь повредил садовый дом по всей площади, а также стены и потолок бани. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. В тушении были задействованы 10 человек и 2 единицы техники.

В МЧС России призывают жителей области соблюдать правила безопасности: не перекаливать печи, не включать одновременно несколько мощных электроприборов и не оставлять детей без присмотра. Особое внимание специалисты уделяют важности установки пожарных извещателей в домах и на дачах.

Ранее Сиб.фм писал о предупреждении МЧС по поводу рисков пожаров из-за холодов.

Наталья Шлюшинская
журналист

