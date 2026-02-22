В Новосибирске водитель троллейбуса проткнула шампуром мужа-тирана: он умер в больнице

Мужчина постоянно выпивал и не имел постоянной работы.

В Новосибирске женщина проткнула шампуром своего пьяного мужа, чтобы защититься от побоев. Он скончался в больнице спустя 11 дней, степень вины супруги в произошедшем установит экспертизы. О произошедшем Сиб.фм рассказал адвокат Павел Яровой, представляющий интересы сибирячки.

«Она работала и работает водителем в троллейбусном депо уже много лет. Очень на хорошем счету она там», — рассказал адвокат, — «А он по специальности сварщик был. То работал, то не работал».

По словам Ярового, мужчина стал регулярно выпивать. Под воздействием алкоголя он бил жену.

Женщина неоднократно вызывала полицию в периоды вспышек агрессии своего мужа, но заявление по неизвестным причинам не писала. Так сибиряка забирали в отделение полиции, а утром он снова возвращался домой к жене и извинялся.

«Как говорится, отходчивое сердце простой русской женщины, она его прощала», — рассказал адвокат.

В итоге своего мужа-алкоголика сибирячке пришлось выводить из запоя с помощью наркологов. После этого его закодировали.

Как рассказал адвокат, на некоторое время такие меры помогли — пить новосибирец перестал, но примерно через 8 месяцев, в июле 2025 года, он вернулся к старым привычкам.

«Когда она уехала на некоторое время из Новосибирска к родственникам, он раскодировался быстренько и начал по новой пить. Естественно, что пить и работать так, как он пил, невозможно, никому такой работник не нужен», — рассказал Яровой.

По этой причине мужчина держался на одном рабочем месте всего по несколько дней, после чего уходил в запой.

Злополучный инцидент случился летом 2025 года, когда сибирячка жарила шашлыки во дворе.

«Он баню затопил, вроде как нормально все. Отдыхают люди, расслабляются, но ненормально было другое. Как она потом выяснила, уже после этого всего, он выпил в этот день 1,2 литра водки», — заявил Яровой.

Уточним, что такое количество крепкого алкоголя считается критическим и может привести к серьёзным последствиям.

«Я слабо себе представляю, как можно столько выпить и еще каким-то образом на ногах держаться», — признался адвокат, — «Но тем не менее, поскольку у него был богатый опыт в этом вопросе, он вполне себе на ногах держался».

Приготовленный шашлык пара съела в доме. Как и раньше, под действием алкоголя у мужчины случилась вспышка агрессии — он набросился на свою жену с кулаками.

«Он сбил еë на пол, начал пинать ногами. Тогда она поняла, что если что-то не сделает, то он еë просто забьет. То есть какие-то попытки его остановить, уговорить, умолить, то это всë бесполезно», — объяснил адвокат.

В попытках защититься, женщина схватилась за шампур от шашлыка — первое, что попалось под руку.

«Воткнула в район ребер, после чего он сразу бить её перестал. Отошёл от неё, сел на стульчик и начал потихонечку дальше водочку пить спокойно», — поделился Яровой.

По словам адвоката, сибирячка предлагала мужу вызвать скорую, на что он отвечал отказом. В конечном счёте ей удалось убедить его принять помощь медиков.

Прибывшие на место сотрудники скорой помощи сделали мужчине перевязку и уехали, так как от госпитализации сибиряк наотрез отказался, желая продолжить выпивать. Тем не менее, через час или два его состояние ухудшилось.

«Она опять вызвала скорую, и тут же скорая вызвала его в больницу. Там он пролежал 11 дней», — рассказал Яровой.

В больнице мужчина скончался.

«Могу предположить, что на летальный исход в большей степени повлиял букет хронических заболеваний: гепатит С, белая горячка, бронхиальная астма. Он, со всей этой «радостью жизни», ещё по литру водки выпивал», — объяснил адвокат.

После случившегося была назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна определить причину смерти и наличие или отсутствие прямой причинно-следственной связи с ударом шампуром.

