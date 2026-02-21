82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
22 февраля, 01:34
пробки
0/10
погода
-23°C
курсы валют
usd 76.75 | eur 90.28
82.76% -1.2
сегодня
22 февраля, 01:34
пробки
0/10
погода
-23°C
курсы валют
usd 76.75 | eur 90.28
вчера 23:00
общество

Блогер из Великобритании рассказал, почему считает Новосибирск почти родным

Фото: Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

Британский блогер Уилл Эггертон, на которого подписаны почти миллион человек, снова приехал в Новосибирск и признался, что воспринимает город как вторую родину.

В разговоре с изданием «Горсайт» 26-летний автор рассказал, как впервые оказался в Сибири и почему решил возвращаться сюда снова.

По его словам, знакомство с городом состоялось в 2025 году. Тогда он прилетел из Владивостока, где стояло летнее тепло, и оказался в снежной погоде и крепком морозе. Резкая смена климата не стала для него серьёзным испытанием — блогер отмечает, что быстро освоился благодаря открытому отношению местных жителей.

Отдельно Эггертон упомянул русскую кухню. Борщ поначалу показался ему необычным, однако позже стал одним из любимых блюд, ради которого он регулярно посещает новосибирские кафе и рестораны.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.