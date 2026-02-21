Блогер из Великобритании рассказал, почему считает Новосибирск почти родным

Британский блогер Уилл Эггертон, на которого подписаны почти миллион человек, снова приехал в Новосибирск и признался, что воспринимает город как вторую родину.

В разговоре с изданием «Горсайт» 26-летний автор рассказал, как впервые оказался в Сибири и почему решил возвращаться сюда снова.

По его словам, знакомство с городом состоялось в 2025 году. Тогда он прилетел из Владивостока, где стояло летнее тепло, и оказался в снежной погоде и крепком морозе. Резкая смена климата не стала для него серьёзным испытанием — блогер отмечает, что быстро освоился благодаря открытому отношению местных жителей.

Отдельно Эггертон упомянул русскую кухню. Борщ поначалу показался ему необычным, однако позже стал одним из любимых блюд, ради которого он регулярно посещает новосибирские кафе и рестораны.