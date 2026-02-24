В Академгородке Новосибирска «заминировали» военный суд — сообщение оказалось ложным

Днём 19 февраля в единую дежурно-диспетчерскую службу Советского района поступило тревожное сообщение: неизвестный заявил о минировании здания 2-го Восточного окружного военного суда на улице Арбузова, 14. Информация об этом появилась в недельной сводке происшествий отдела ГО и ЧС.

Сообщение приняли в 14:51. Его сразу передали в УВД, ФСБ, ЦУКС и районную администрацию. На место оперативно выехали спецслужбы, провели проверку — взрывное устройство не обнаружили.

Информация о минировании не подтвердилась.