82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
24 февраля, 13:04
пробки
4/10
погода
-23°C
курсы валют
usd 76.75 | eur 90.28
82.76% -1.2
сегодня
24 февраля, 13:04
пробки
4/10
погода
-23°C
курсы валют
usd 76.75 | eur 90.28
сегодня 11:35
общество

В Академгородке Новосибирска «заминировали» военный суд — сообщение оказалось ложным

Фото: Сиб.фм / Freepik
Подпишитесь на Telegram-канал

Днём 19 февраля в единую дежурно-диспетчерскую службу Советского района поступило тревожное сообщение: неизвестный заявил о минировании здания 2-го Восточного окружного военного суда на улице Арбузова, 14. Информация об этом появилась в недельной сводке происшествий отдела ГО и ЧС.

Сообщение приняли в 14:51. Его сразу передали в УВД, ФСБ, ЦУКС и районную администрацию. На место оперативно выехали спецслужбы, провели проверку — взрывное устройство не обнаружили.

Информация о минировании не подтвердилась.

ОЦЕНИТЬ статью
2
Подпишитесь на нас в Telegram

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.