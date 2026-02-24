У жителей Новосибирской области изъяли контрафактные сигареты на 9 млн рублей

В Купинский районный суд поступило уголовное дело в отношении местных жителей, организовавших нелегальную торговлю табачной продукцией. Александр и Галина А. обвиняются в приобретении, хранении и продаже немаркированных сигарет в особо крупном размере, совершенных группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

По версии следствия, фигуранты дела на протяжении длительного времени занимались незаконным бизнесом, действуя из корыстных побуждений. Злоумышленники неоднократно ездили в Новосибирск, где закупали крупные оптовые партии сигарет, не имеющих обязательных специальных и акцизных марок. Доставку контрафактного товара в Купино они осуществляли на собственном автомобиле. Товар хранили в гараже и на складе магазина «Максим», а затем продавали.

Незаконная деятельность была остановлена сотрудниками ПУ ФСБ России по Новосибирской области в конце апреля прошлого года. В ходе обысков было изъято 68 230 пачек немаркированных сигарет. Общая стоимость изъятой продукции превысила 9,2 миллиона рублей, что по российскому законодательству квалифицируется как особо крупный размер.

Рассмотрение уголовного дела по существу начнётся в Купинском районном суде 27 февраля.

