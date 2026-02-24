Под Новосибирском выжившая при взрыве дома старушка заявила о мизерной компенсации от дочки «Газпрома»

Летом 2025 года в селе Маршанское в Каргатском районе Новосибирской области прогремел взрыв в частном доме, в котором находилась пожилая женщина. По предварительным данным следствия, причиной ЧП стали действия сотрудников ООО «Газпром Газораспределение Томск». На сотрудников завели уголовное дело за выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, уничтожение чужого имущества в крупном размере. Сам взрыв произошёл, когда пожилая женщина начала растапливать печь, рассказала Сиб.фм ее внучка Анна.

«Работники строили газопровод: центральную трубу построили, к дому бабушки трубу провели, но в доме еще никаких работ не было сделано. Газовый котел не был установлен, трубы не подведены Уличная напрямую была заведена в дом. Когда бабушка начала топить печь, раздался хлопок, потолок и крыша обрушились на нее. Она выжила чудом», — говорит Анна.

Женщина получила сильнейшие ожоги лица, рук и ног, а также сложный перелом грудной клетки. Как сказали врачи, операция на груди для пожилой сибиряки слишком рискованна: она может не пережить анестезию.

«Жизнь бабушки уже никогда не будет прежней. Сам дом восстановлению не подлежит, только новый отстраивать. Каково было наше изумление, когда медики оценили вред здоровью как средней степени тяжести! Но еще больше нас удивила сумма, которую дочка «Газпрома» предложила в качестве компенсации в суде: 300 тысяч на восстановление дома и еще 200 в качестве компенсации за ущерб здоровью. Этих денег не хватит на восстановление и половины дома, не говоря об остальном!», — добавила Анна.

Сумма кажется мизерной еще и потому, что следователи оценили ущерб от взрыва газа в 800 тысяч рублей при возбуждении уголовного дела.

Сиб.фм направил запрос в «Газпром Газораспределение Томск» с просьбой прокомментировать ситуацию. При получении ответа материал будет дополнен.