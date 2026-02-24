«Крошка моя», салют и сожжение зимы: как Новосибирск оторвался на праздничных выходных

Выходные с 21 по 23 февраля, объединившие Масленицу и День защитника Отечества, выдались настолько насыщенными, что горожане до сих пор пересматривают тысячи фотографий. «МК в Новосибирске» собрал главные события уик-энда.

Концерт группы «Руки Вверх!»: стадион пел громче Жукова

Вечер 21 февраля в ЛДС «Сибирь» выдался по-настоящему жарким, несмотря на мороз за стенами арены. Легендарный Сергей Жуков собрал полный зал поклонников, которые пришли окунуться в детство. Под «Крошку мою» и «Ай-яй-яй» толпа пела так громко, что временами заглушала самого артиста.

Масленица в Заельцовском парке: блины, чучело и километровые очереди

Парк в субботу, 22 февраля, стал эпицентром народного веселья. Несмотря на сибирский морозец, желающих проводить зиму оказалось так много, что к блинным ларькам выстроились огромные очереди. Грелись чаем из самоваров на дровах и хороводами. Кульминацией стало сожжение чучела — пламя взметнулось под радостные крики тысяч горожан.

Кулачные бои на Масленицу: современные богатыри на льду

Гвоздём масленичной программы стали традиционные кулачные бои. Зрители кольцом окружили площадку и подбадривали участников кричалками. Смельчаки выходили один на один, пытаясь удержать равновесие на скользкой ледяной дорожке.

Возложение цветов: алые гвоздики у Вечного огня

Утро 23 февраля началось торжественно и трогательно. Тысячи новосибирцев, представители власти и курсанты собрались у Монумента Славы. В морозной тишине к Вечному огню легли алые гвоздики.

Салют: тысячи огней над Обью

Завершающим аккордом стал праздничный фейерверк вечером 23 февраля. Небо над площадью Ленина и набережной расцвело тысячами огней в честь Дня защитника Отечества.

Эти выходные без сомнения войдут в историю города как одни из самых драйвовых и душевных.