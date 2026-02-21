82.76% -1.2
Новосибирский госуниверситет закрепился в числе лучших вузов страны по качеству приёма

Новосибирский государственный университет вошёл в топ-15 российских вузов по качеству набора в 2025 году.

Исследование подготовила Высшая школа экономики. Среди региональных университетов НГУ остаётся в числе лидеров, уступая только столичным учебным заведениям.

Средний балл ЕГЭ на бюджетные места составил 83,8, с учётом платного приёма — 80,4. В университет зачислены 116 победителей и призёров олимпиад. Более 70% первокурсников приехали из других регионов, география набора охватила 64 субъекта страны. Наибольший интерес абитуриенты проявили к направлениям STEMM — информатике, математике и физике.

С сентября 2025 года в вузе стартовали новые программы, включая бакалавриат «Прикладной искусственный интеллект», поддержанный индустриальными партнёрами. Открыты новые корпуса по нацпроекту «Молодёжь и дети». Университет развивает сотрудничество с технологическими компаниями, усиливая позиции в подготовке ИТ-специалистов.

Игорь Кириченко
Журналист

