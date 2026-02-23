82.76% -1.2
сегодня 17:35
общество

Новосибирцы зажгли «Свечу Памяти и Чести» в честь погибших на СВО

Фото: Сиб.фм / Сергей Ощепков
Мэр города Максим Кудрявцев поблагодарил военных за мужество и стойкость.

21 февраля, накануне Дня защитника Отечества, участники акции «Свеча Памяти и Чести», организованной женсоветом 24-й отдельной гвардейской бригады специального назначения и Сибирским центром психологической и правовой помощи ветеранам, участникам боевых действий и их семьям, почтили память героев, чье мужество и стойкость навечно останутся в сердцах новосибирцев.

Особая благодарность была выражена военным наших дней, которые продолжают защищать интересы страны.

«Военнослужащие бригады сегодня выполняют сложные задачи, защищая интересы страны», — сообщил мэр города Новосибирска Максим Кудрявцев в своём телеграм-канале.

Он также выразил благодарность тем, кто сейчас входит в ряды ВС РФ, и подчеркнул, что эти люди заслуживают глубокого уважения за их мужество и стойкость.

«Новосибирск помнит своих героев», — подчеркнул Максим Кудрявцев.

Ранее в Новосибирске опубликовали кадры возложения цветов на Монументе Славы.

Александра Моисеева
Журналист

