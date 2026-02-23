В Новосибирске прошёл первый день Великого поста

В Чистый понедельник рекомендуют наводить порядок в квартире.

В 2026 году 22 февраля в России был последний день Масленицы, а 23 февраля стало не только Днем защитника Отечества, но и началом Великого поста у православных христиан.

Первый день поста, также известный как Чистый понедельник, является временем, когда следует навести порядок дома. Также в этот день не рекомендуют ссориться с близкими.

Напомним, что пост традиционно продлится 48 дней и завершится 11 апреля. 12 апреля в России отметят Пасху.

По словам священнослужителей, ограничения Великого поста — не диета. В этот период православные христиане учатся бороться с негативными мыслями и уделять больше внимания душевному состоянию.

Тем не менее, во время Великого поста действуют некоторые строгие запреты для православных россиян.