Губернатор Травников и мэр Кудрявцев возложили цветы к Вечному Огню в Новосибирске

В День защитника Отечества губернатор Новосибирской области Андрей Травников вместе с жителями региона возложил цветы к Вечному Огню на Монументе Славы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В церемонии возложения также участвовали полномочный представитель Президента России в СФО Анатолий Серышев, председатель Заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив, сенатор РФ Владимир Городецкий, мэр Новосибирска Максим Кудрявцев, представители органов власти, силовых структур и ведомств, ветераны и жители Новосибирской области.

Присутствующие минутой молчания почтили память героев разных лет и поколений, которые сражались за свободу и будущее Родины, и чей великий подвиг никогда не будет забыт.

