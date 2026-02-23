82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
23 февраля, 16:55
пробки
3/10
погода
-20°C
курсы валют
usd 76.75 | eur 90.28
82.76% -1.2
сегодня
23 февраля, 16:55
пробки
3/10
погода
-20°C
курсы валют
usd 76.75 | eur 90.28
сегодня 14:53
общество

Губернатор Травников и мэр Кудрявцев возложили цветы к Вечному Огню в Новосибирске

Фото: Сиб.фм / правительство Новосибирской области
Подпишитесь на Telegram-канал

В День защитника Отечества губернатор Новосибирской области Андрей Травников вместе с жителями региона возложил цветы к Вечному Огню на Монументе Славы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В церемонии возложения также участвовали полномочный представитель Президента России в СФО Анатолий Серышев, председатель Заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив, сенатор РФ Владимир Городецкий, мэр Новосибирска Максим Кудрявцев, представители органов власти, силовых структур и ведомств, ветераны и жители Новосибирской области.

Присутствующие минутой молчания почтили память героев разных лет и поколений, которые сражались за свободу и будущее Родины, и чей великий подвиг никогда не будет забыт.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что губернатор Новосибирской области и мэр Новосибирска поздравили жителей региона и города с Днём защитника Отечества. Андрей Травников отметил, что этот праздник символизирует силу и мужество российского народа, а Максим Кудрявцев подчеркнул, что в этот день отдают дань уважения всем, кто стоял и стоит на страже интересов России.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Наталья Шлюшинская
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.