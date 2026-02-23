82.76% -1.2
вчера 23:52
общество

Новосибирцев могут лишить земли за борщевик на дачном участке

Фото: Сиб.фм
Теперь россияне будут нести ответственность за опасные сорняки на своей территории.

1 марта в России вступят в силу изменения в Земельном кодексе: владельцев земельных участков обяжут уничтожать опасные инвазивные сорняки, такие как борщевик Сосновского, американский клён и другие.

Раньше такая обязанность затрагивала лишь владельцев сельхозземель, но теперь штрафы грозят всем.

Предполагается, что россиянам будут направлять предписания об устранении некоторых растений. В случае неисполнения гражданам будут выписывать штраф от 20 до 50 тысяч рублей.

Должностным лицам придется платить за такое нарушение 50–100 тысяч, а организациям — 400–700 тысяч рублей.

Если растения не уничтожат и после штрафа, участок могут изъять.

Александра Моисеева
Журналист

