Монумент Славы в Новосибирске планируют отремонтировать ко Дню Победы

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев проинспектировал ход реконструкции твёрдого покрытия на мемориальном комплексе «Монумент Славы» и поставил задачу завершить все работы до Дня Победы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Градоначальник отметил, что за долгие годы эксплуатации часть элементов комплекса пришла в ненормативное состояние. На восстановление из городского бюджета выделили 60 миллионов рублей.

Работы на объекте начались еще в 2025 году. Уже проведено благоустройство возле Вечного огня, отремонтированы дорожки и заменено около 600 плит на основной площадке. Минувшей осенью было демонтировано старое бетонное покрытие, заменено основание и залиты фундаментная плита с армированием и мозаичный бетон. В течение зимы специалисты продолжали бетонирование швов между плитами, используя палатки, чтобы поддерживать нужную температуру. Работы прерывались лишь в морозы ниже -30 градусов. Качество на всех этапах контролирует технический надзор, уже выполнены все необходимые лабораторные проверки бетона.

Директор МАУ «Горзеленхоз» Станислав Веремьёв пояснил, что в настоящее время ведется грубая шлифовка швов между плитами, которую можно проводить при отрицательных температурах. Как только установится плюсовая погода, начнутся работы по финишной шлифовке с применением воды. После этого установят новые скамейки, выполнят монтаж освещения деревьев, восстановят пандус и приведут в порядок гранитные плиты возле Вечного огня. Завершить эти работы планируется с конца марта до середины апреля.

Максим Кудрявцев также сообщил, что обсуждается возможность установки на территории комплекса нового мемориала. По словам мэра, сейчас разрабатывается дизайн-проект памятника участникам специальной военной операции. Этот вопрос планируется широко обсуждать с военными, проводить общественные слушания и консультации.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в преддверии Дня защитника Отечества в Новосибирске прошла акция «Свеча Памяти и Чести», посвящённая памяти павших воинов в ходе специальной военной операции.