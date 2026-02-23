82.76% -1.2
В Новосибирске в преддверии Дня защитника Отечества прошла акция «Свеча Памяти и Чести»

Фото: Сиб.фм / тг-канал мэра Новосибирска Максима Кудрявцева
Накануне Дня защитника Отечества, 22 февраля, в Новосибирске прошла акция «Свеча Памяти и Чести», посвященная воинам, павшим в ходе специальной военной операции. Об этом сообщил в своём телеграм-канале мэр города Максим Кудрявцев.

Организаторами мероприятия выступили женсовет 24-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады специального назначения и Сибирский центр психологической и правовой помощи ветеранам, участникам боевых действий и их семьям.

Участники акции почтили память героев, чья стойкость и мужество навсегда останутся в сердцах новосибирцев. Особые слова благодарности прозвучали в адрес военнослужащих, которые сегодня продолжают нести службу в рядах Вооруженных Сил, выполняя задачи по защите интересов страны. Новосибирск помнит своих героев и чтит подвиг каждого, кто отдал жизнь за Родину.

Ранее Сиб.фм публиковал архивные фото сибиряков, проходивших службу в разные годы.

Наталья Шлюшинская
журналист

