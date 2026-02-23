В Новосибирске ужесточат штрафы за шум на дороге

Фиксировать нарушения будут с помощью шумомеров.

С самого начала весны в России станут строже контролировать громкость звуковых сигналов на дороге в ночное время.

Штраф за лишний шум может подняться с 500 рублей до 5 тысяч. Фиксировать такие нарушения будут с помощью автоматических комплексов. На данный момент нововведения в силу ещё не вступили.

Уточним, что фиксацией шума на дороге занимаются сотрудники ГИБДД и других уполномоченных органов. Они применяют шумомеры, которые синхронизированы с камерами фиксации.

Кроме того, в этом году новосибирцев начнут штрафовать за сорняки на дачном участке.