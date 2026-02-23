Новосибирцев начнут штрафовать за сорняки на дачном участке

За систематическое несоблюдение грозит изъятие территории.

С самого начала весны в России начнут действовать изменения в Земельном кодексе, которые подразумевают наказание за опасные инвазивные сорняки на дачных участках.

В список растений, которые следует устранять, попали борщевик Сосновского и американский клён.

Уточним, что раньше уничтожать подобные сорняки обязывали только владельцев сельхозземель. Сейчас бездействие при наличии опасных растений на участке карается в любом случае — юридический статус владельца земли повлияет лишь на размер штрафа.

Так за несоблюдение правил обычные граждане будут вынуждены выплатить штраф в размере от 20 до 50 тысяч рублей, а должностные лица — от 50 до 100 тысяч рублей. Штрафы для организаций предусмотрены наиболее крупные — от 400 до 700 тысяч рублей.

Согласно новым правилам, владельцев участка будут предупреждать о потребности избавиться от опасных сорняков. В случае игнорирования предписания будет выписан штраф. Если растения не будут уничтожены и после этого — владельцу грозит изъятие участка.

Напомним, что в Новосибирске на четвёртом мосту за 2 месяца выписали более 9000 штрафов.