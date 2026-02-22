В Новосибирске на четвёртом мосту за 2 месяца выписали более 9000 штрафов

В Новосибирске подвели итоги работы комплексов автоматической фотовидеофиксации на четвертом мосту через Обь. Как выяснилось, за неполные два месяца количество нарушений скоростного режима на этом участке исчисляется тысячами.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области, решение об использовании автоматических камер там приняли 15 декабря 2025 года.

Всего за период с середины декабря по 12 февраля 2026 года включительно вынесено свыше 9 тысяч постановлений за превышение установленной скорости. Ограничение, действующее на этом участке магистрали для всех видов транспорта, составляет 40 километров в час.

