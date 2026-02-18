Штрафы ГИБДД за нарушения Правил дорожного движения ужесточают в марте

1 марта 2026 года в России наказания для водителей за нарушение правил дорожного движения станут жестче. Так базовые ставки за распространенные нарушения значительно вырастут. Кроме того, список наказуемого поведения на дороге будет расширен.

После вступления нововведений в силу водителям придется выплачивать куда более крупные штрафы за проезд на красный, нарушение правил стоянки и другие. Например, за превышение скорости на 20-40 км/ч теперь придется отдать в шесть раз больше, чем раньше – 3 тысячи рублей.

Также теперь нарушением будут считать создание помех движению беспилотных транспортных средств и непредоставление приоритета роботизированным средствам доставки.

Также размер штрафа будет автоматически увеличиваться на 50% с помощью систем видеофиксации на трассах крупнейших городов-миллионников. Кроме того, при фиксации на камеру запретят замену штрафа на предупреждение для некоторых статей.

Напомним, что февраль 2026 года принёс новосибирским автомобилистам сразу несколько изменений в правилах дорожного движения.