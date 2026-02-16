Новые штрафы для водителей в Новосибирске: дороже, жёстче и с проверкой через камеры

Февраль 2026 года принёс новосибирским автомобилистам сразу несколько изменений в правилах дорожного движения. Как сообщили в «МК в Новосибирске», новые штрафы заметно ударили по кошелькам, а водители называют их грабительскими. Эксперты подтверждают: рост санкций опережает инфляцию.

Разговор по смартфону за рулём теперь обойдётся в 3000 рублей — вдвое дороже, чем раньше. Неправильная парковка подорожала до 5000 рублей, а за несоблюдение дистанции придётся выложить 1500 рублей. Многие считают эти суммы несоразмерными нарушениям.

Особое негодование вызвали штрафы за перевозку детей без удерживающих устройств. Обычные водители заплатят 5000 рублей, для самозанятых таксистов сумма выросла до 50 000, а юридические лица могут лишиться 200 000 рублей. В соцсетях автомобилисты называют это грабежом.

С 1 февраля перестали автоматически продлевать водительские удостоверения. Тем, кто пропустил сроки, грозит штраф от 5000 до 15 000 рублей. Причём инспектор может прямо на месте отстранить нарушителя от управления.

Ещё один сюрприз — автоматическая проверка наличия полиса ОСАГО дорожными камерами. Штраф за отсутствие страховки составляет 800 рублей, и «письма счастья» теперь могут приходить регулярно.

За чрезмерную тонировку стёкол предусмотрен штраф 500 рублей, а за использование летней резины зимой — 2000 рублей.

Председатель Новосибирского отделения Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков пояснил, что рост штрафов действительно опережает инфляцию, однако власти объясняют это необходимостью снизить количество нарушений и повысить безопасность на дорогах.

Водителям остаётся только проверять документы, следить за техническим состоянием авто и надеяться на благосклонность камер.