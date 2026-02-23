82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
23 февраля, 19:11
пробки
3/10
погода
-20°C
курсы валют
usd 76.75 | eur 90.28
82.76% -1.2
сегодня
23 февраля, 19:11
пробки
3/10
погода
-20°C
курсы валют
usd 76.75 | eur 90.28
сегодня 16:35
общество

Новосибирцам напомнили о правилах Чистого понедельника

Фото: Сиб.фм / Густаво Зырянов
Подпишитесь на Telegram-канал

Первый день Великого поста считается символом перехода от веселья в Масленицу к духовности.

В этом году День защитника Отечества совпал с началом Великого поста, первый день которого называется Чистым понедельником.

В этот день православные уделяют время уборке дома и чтению молитвы. Уточним, что литургии в этот день нет.

Также в Чистый понедельник запрещено ссориться, лениться и продолжать праздновать Масленицу.

В первый день поста запрещено употреблять молочные продукты, мясо, яйца и морепродукты. Разрешается есть ягоды и фрукты, сырые овощи, квашеную или соленую еду, постный хлеб, а также семечки или орехи.

Напомним, что в 2026 году Великий пост у православных христиан начнется 23 февраля и продлится до 11 апреля.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Александра Моисеева
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.