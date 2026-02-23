Новосибирцам напомнили о правилах Чистого понедельника

Первый день Великого поста считается символом перехода от веселья в Масленицу к духовности.

В этом году День защитника Отечества совпал с началом Великого поста, первый день которого называется Чистым понедельником.



В этот день православные уделяют время уборке дома и чтению молитвы. Уточним, что литургии в этот день нет.



Также в Чистый понедельник запрещено ссориться, лениться и продолжать праздновать Масленицу.



В первый день поста запрещено употреблять молочные продукты, мясо, яйца и морепродукты. Разрешается есть ягоды и фрукты, сырые овощи, квашеную или соленую еду, постный хлеб, а также семечки или орехи.



Напомним, что в 2026 году Великий пост у православных христиан начнется 23 февраля и продлится до 11 апреля.