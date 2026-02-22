Когда начинается и заканчивается Великий пост в 2026 году

В 2026 году Великий пост у православных христиан начнется 23 февраля и продлится до 11 апреля. Даты меняются каждый год, поскольку пост привязан к Пасхе – переходящему празднику.

На дату Пасхи, в свою очередь, влияет несколько факторов, в том числе и дата первого полнолуния после весеннего равноденствия.

Сам пост включает шесть недель Святой Четыредесятницы и завершается Страстной седмицей перед Пасхой.

В это время верующие ограничивают себя в пище: разрешены овощи, фрукты, бобовые, злаки, орехи, грибы, мёд и хлеб без яиц и масла. Растительное масло и вино допускается лишь в определенные дни.

Под запретом мясо, птица, молочные продукты, яйца, алкоголь, а также сладости и кондитерские изделия.

Рыбу разрешается есть всего дважды за весь пост – в Вербное воскресенье и на Благовещение Пресвятой Богородицы, которое ежегодно отмечается 7 апреля. Однако в 2026 году Благовещение выпадает на Страстную седмицу, поэтому даже в этот праздник рыба окажется под запретом.

При этом важно понимать, что пост – это не диета и не гастрономический эксперимент. Это прежде всего время духовного очищения через воздержание, молитву и милосердие. Верующим советуют избегать конфликтов, злобы и сплетен, отказаться от развлечений и праздников, а при решении соблюдать строгий пост обязательно учитывать состояние здоровья.

Ранее Сиб.фм писал о строгих запретах на Прощёное воскресенье.