Строгие запреты на Прощёное воскресенье 22 февраля 2026 года

В этом году Прощёное воскресенье выпадает на 22 февраля. Завершая подготовительную неделю перед Великим постом, этот день призван настроить человека на покаяние и примирение. Главный принцип – сохранить мир в душе и не нарушать состояние покоя.

Один из самых строгих запрет этого дня касается отказа в прощении тому, кто искренне обратился с примирением. Считается недопустимым хранить обиду на того, кто искренне попросил о прощении. Даже когда полностью отпустить боль сложно, верующим советуют хотя бы не проявлять злобы и не отвечать грубостью. Не одобряется и пустая формальность: если традиционные слова произносятся без искреннего желания изменить отношение к человеку, они теряют всякий смысл.

Нельзя в этот день отказывать и тем, кто просит помощи. Если дать нечего, следует вежливо извиниться и искренне пожелать человеку добра.

Под строгим запретом любые ссоры, обиды и грубые слова – считается, что конфликт в Прощеное воскресенье может преследовать весь год. А нецензурная брань, по народным поверьям, привлекает в дом нечистую силу.

День советуют посвятить общению с близкими и внутреннему покою. Тяжёлый физический труд, уборка, стирка и другие хозяйственные дела не приветствуются.

Ограничения касаются и еды: мясо в этот день употреблять нельзя, также под запретом переедание и злоупотребление алкоголем.