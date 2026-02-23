82.76% -1.2
сегодня 16:06
общество

Новосибирцам назвали дату окончания морозов

Фото: Сиб.фм
Потепление придет лишь с наступлением весны.

В Новосибирске продержится морозная погода до конца февраля. По данным Яндекс Погоды, ждать температуры теплее —10 градусов стоит лишь к 3 марта.

Так с 24 по 28 марта в городе сохранится морозная погода от —20° до —23° в дневное время. В первый день весны синоптики обещают температуру —19 градусов.

Потепление начнется 2 марта — столбик термометра поднимется до —12°. Также в этот день ожидаются осадки, которые будут не менее интенсивны 3 марта. Тем не менее, температура уже поднимется до —8 градусов.

Во второй половине марта ожидается температура от —1 до +1°.

Напомним, что после праздников в Новосибирске ударит аномальный мороз.

