сегодня
23 февраля, 21:21
пробки
2/10
погода
-20°C
курсы валют
usd 76.75 | eur 90.28
сегодня
23 февраля, 21:21
пробки
2/10
погода
-20°C
курсы валют
usd 76.75 | eur 90.28
Новосибирцы ярко отметили Масленицу в Заельцовском парке

Проводы зимы состоялись 22 февраля.

В Заельцовском парке новосибирцев ждали пышные блины и горячий чай, шумные русские забавы, ярмарка с рукоделием и традиционными угощениями. Также среди жителей городов был разыграны подарки к Масленице.

Кроме того, на празднике присутствовали аниматоры в костюмах героев русских сказок — Бабы Яги, Дома на курьих ножках, Скоморохов и других.

Кульминацией праздника стало сожжение чучела Масленицы, которое символизирует прощание с зимой.

Также в Новосибирске в честь Масленицы провели кулачные бои.

