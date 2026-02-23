Новосибирцы ярко отметили Масленицу в Заельцовском парке

Проводы зимы состоялись 22 февраля.

В Заельцовском парке новосибирцев ждали пышные блины и горячий чай, шумные русские забавы, ярмарка с рукоделием и традиционными угощениями. Также среди жителей городов был разыграны подарки к Масленице.

Кроме того, на празднике присутствовали аниматоры в костюмах героев русских сказок — Бабы Яги, Дома на курьих ножках, Скоморохов и других.

Кульминацией праздника стало сожжение чучела Масленицы, которое символизирует прощание с зимой.

Также в Новосибирске в честь Масленицы провели кулачные бои.