Новосибирская стройфирма погасила долг в 540 тысяч только после ареста иномарки

Новосибирская строительная компания выплатила задолженность по таможенным платежам лишь после того, как у неё арестовали иномарку. Об этом 22 февраля сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на Новосибирскую транспортную прокуратуру.

В ходе межведомственного взаимодействия с таможней надзорное ведомство выявило у предприятия задолженность при экспорте товаров. Сумма долга перед федеральным бюджетом превысила 540 тысяч рублей.

Чтобы обеспечить уплату средств, транспортный прокурор санкционировал решение таможенного органа об аресте принадлежащего компании транспортного средства иностранного производства. После применения такой меры строительная организация полностью погасила образовавшуюся задолженность.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Бердске родственникам умершего должника, пришлось оплатить более миллиона рублей, чтобы получить в наследство на квартиру.