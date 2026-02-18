Жители Новосибирской области ради наследства погасили долги покойного родственника

В Бердске родственникам умершего должника, пришлось оплатить более миллиона рублей, что получить в наследство на квартиру. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП по Новосибирской области.

В службе судебных приставов было несколько исполнительных производств в отношении бердчанина, который задолжал в общей сложности 1,3 миллиона рублей. При жизни с его пенсии уже удерживали часть средств, а на недвижимость был наложен запрет на регистрационные действия.

После смерти должника производства приостановили, но когда наследники решили оформить квартиру, они обнаружили, что сделать это невозможно из-за ареста. Обратившись к приставам, они выяснили точную сумму оставшегося долга и полностью его погасили.

Как только деньги поступили в счет уплаты, ограничения с квартиры сняли.