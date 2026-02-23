82.76% -1.2
сегодня 16:52
общество

Новосибирцам назвали прошлые названия праздника 23 февраля

Фото: Сиб.фм / Сергей Ощепков
История Дня защитника Отечества длится более сотни лет.

Праздник День защитника Отечества, который ежегодно отмечают в России 23 февраля, раньше носил другие названия. Об этом рассказали в пресс-службе Прокуратуры Новосибирской области.

В ведомстве рассказали, что праздник воспевает честь, отвагу, доблесть, патриотизм и верность воинскому долгу. В этот день принято отдавать дань уважения российским солдатам и помнить о погибших — о ветеранах, тружеников тыла и участниках локальных военных действий.

Раньше День защитника Отечества называли Днем Красной Армии, Днем Советской Армии и Днем Советской Армии и Военно-Морского флота.

В прокуратуре региона объяснили, что значимость праздника повысилась в годы Великой Отечественной войны, когда народ переживал тяжёлые времена.

Напомним, что 23 февраля в Новосибирске традиционно возложили цветы на Монументе славы в память о защитниках Отечества.

Александра Моисеева
Журналист

