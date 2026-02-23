23 февраля началось в Новосибирске с магнитной бури

Утром 23 февраля около четырех часов утра по новосибирскому времени началась магнитная буря, которая продлилась примерно до семи часов. Сила бури не превысила уровня G1, что соответствует слабой магнитной буре. Таковы данные лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

В час дня фиксировались геомагнитные возмущения – Кр-индекс составлял 4,67. Для сравнения, значения индекса 5 и выше говорят о том, что происходит магнитная буря.

Примечательно, что накануне, 22 февраля, на Солнце пропали все пятна с обращенной к Земле стороны звезды. Солнечный диск представлял собой идеальную поверхность без каких-либо особенностей. Полное исчезновение пятен происходит лишь в состоянии крайне низкой активности. В последний раз подобное явление фиксировалось 11 декабря 2021 года, то есть более чётырех лет назад.

Специалисты отмечают, что текущая ситуация сложилась всего через полтора года после прохождения максимума солнечного цикла, поэтому наблюдающаяся депрессия активности не может быть продолжительной и через некоторое время должна завершиться.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что после праздников в Новосибирск придут аномальные морозы до -35 градусов.