82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
23 февраля, 19:12
пробки
3/10
погода
-20°C
курсы валют
usd 76.75 | eur 90.28
82.76% -1.2
сегодня
23 февраля, 19:12
пробки
3/10
погода
-20°C
курсы валют
usd 76.75 | eur 90.28
сегодня 16:11
общество

В Новосибирске отказались от идеи сделать улицу Обскую односторонней

Фото: Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

В Новосибирске отказались от планов изменить схему движения на одном из участков улицы Обской в Октябрьском районе. Сообщение об этом размещено на сайте мэрии города.

Сделать односторонним хотели проезд от дома № 4 по улице Добролюбова до улицы Большевистской, однако было решено, оставить всё как есть.

Департамент дорожно-благоустроительного комплекса мэрии принял такое решение после рассмотрения обращений жителей улицы Обской. Напомним, предполагалось, что одностороннее движение на указанном участке введут после 23 февраля.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что сегодня в Новосибирске до десяти часов вечера будет закрыт проезд от Площади инженера Будагова до парковки у административного здания на улице Обской, 2. Временные ограничения связаны с проведением артиллерийского салюта, посвящённого празднованию Дня защитника Отечества.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Наталья Шлюшинская
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.