Движение транспорта в центре Новосибирска ограничат 23 февраля

В День защитника Отечества в Новосибирске временно ограничат движение транспорта и парковку в центральной части города. Меры связаны с обеспечением безопасности при подготовке и проведении артиллерийского салюта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Самые длительные ограничения затронут проезд от Площади инженера Будагова до парковки у административного здания на улице Обской, 2. Проехать здесь будет нельзя с восьми утра до десяти вечера. Исключение сделают только для автомобилей и военной техники 41-й общевойсковой армии.

С восьми до десяти вечера, будет закрыт для движения путепровод на площади Инженера Будагова. Проехать по нему смогут лишь общественный пассажирский транспорт. Кроме того, в это же время возможны перекрытия на четвертом мосту – на участке от площади Энергетиков до площади инженера Будагова. Здесь ограничения введут только в случае осложнения дорожной обстановки.

Помимо этого, с восьми утра и до окончания праздничных мероприятий будет запрещена парковка возле здания на улице Обской, 2.

Автомобилистов просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, быть предельно внимательными, строго следовать требованиям временных дорожных знаков и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

