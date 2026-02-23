В Новосибирске ожидается перепад температуры

Потепление придет в город лишь во второй половине марта.
Согласно прогнозу Яндекс Погоды, потепление в Новосибирске стоит ждать в первый месяц весны.
Так 1 марта температура воздуха составить —19 градусов. Далее столбик термометра продолжит находиться ниже отметки —10, но уже 6 марта потеплеет до —6°.
С 17 по 21 марта синоптики обещают стабильную погоду — температура воздуха зафиксируется на отметке —1°.
22 марта в Новосибирске ожидается нулевая температура, после чего столбик термометра поднимется до положительных значений.
Напомним, что на Новосибирск надвигаются аномальные морозы.