Российская делегация во главе с помощником президента России Владимиром Мединским вылетела в Женеву для участия в трёхсторонних переговорах по Украине. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на свой источник.

Самолёт Ил-96 специального лётного отряда «Россия» покинул аэропорт Внуково накануне в 23:35. В состав российской делегации вошли более двадцати человек, включая заместителя министра иностранных дел Михаила Галузина. Швейцарская сторона оперативно выдала визы всем её членам.

Встреча, которая состоится 17 и 18 февраля, пройдёт в закрытом формате, не исключается возможность двусторонних контактов с представителями Украины.

Ключевыми темами переговоров станут военные, политические и гуманитарные аспекты урегулирования, а также, возможно, ситуация вокруг Запорожской АЭС. В Женеве также запланированы встречи рабочей группы по экономическим вопросам, в состав которой входит глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Как сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, президент Владимир Путин поддерживает постоянную связь с участниками делегации и даёт им необходимые инструкции.

Отметим, что в предыдущих двух раундах переговоров участвовал начальник Главного управления Генштаба Вооружённых сил Игорь Костюков, который также присоединится к новой встрече.

Напомним, что предыдущие переговоры по Украине прошли 4-5 февраля в Абу-Даби. С российской стороны ключевой тезис остается неизменным: готовность к дипломатии есть, но она не заменяет реальность на земле.