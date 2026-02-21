В Новосибирске спасатели МАСС помогли женщине с манией преследования

В Новосибирске спасатели пришли на помощь молодой женщине, проявлявшей признаки психического расстройства.

Очевидцы сообщили, что она сидела на подоконнике открытого окна и вела себя неадекватно. Об этом сообщает пресс-служба МАСС.

Экипаж «Веги-2» выехал на улицу Немировича-Данченко после звонка встревоженной горожанки. К моменту прибытия спасателей девушка уже спустилась с подоконника и находилась под присмотром охранника.

При общении выяснилось, что она испытывала манию преследования, опасаясь, что за ней следят и хотят причинить вред. Симптомов алкогольного или наркотического опьянения не обнаружено. Спасатели передали женщину бригаде скорой помощи для осмотра и необходимой помощи.