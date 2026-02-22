Новосибирским водителям рассказали о новых штрафах и правилах с 1 марта

С 1 марта 2026 года в России вступают в силу обновленные программы подготовки водителей, рассчитанные до 2032 года.

Количество учебных курсов сократится с 62 до 47, при этом содержание занятий сместится в сторону практики.

Отрабатывать навыки вождения теперь можно будет не только на специализированных автодромах, но и на территориях автопарков, таксомоторных предприятий и транспортных компаний. Одновременно увеличится число выездов на дороги общего пользования.

Часть теории разрешат осваивать дистанционно, однако посещаемость таких занятий будут строго фиксировать, а автошколы обяжут вести электронную отчетность об успеваемости. Для открытия новой категории потребуется лишь специализированный курс, без пересдачи общей теории ПДД.

2026 год принесет и другие изменения. В регионах пересмотрят тарифы на техосмотр по единой методике ФАС. Также продолжится индексация утилизационного сбора.

Для такси и коммерческого транспорта вводятся приоритеты: разрешения будут чаще выдавать владельцам машин отечественной сборки. В системе «Платон» прогнозируется рост тарифов для грузовиков массой свыше 12 тонн.

Ужесточается контроль за шумом: штраф за громкие звуковые сигналы может вырасти с 500 до 5 000 рублей, а фиксировать нарушения планируют автоматическими комплексами. Кроме того, будет сформирован открытый рейтинг автошкол.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что с 1 марта 2026 года, вступают в силу новые правила оплаты жилищно-коммунальных услуг. Сроки внесения платежей сдвигаются, чтобы жителям было удобнее синхронизировать расчёты с коммунальщиками и получение зарплаты или пенсии.