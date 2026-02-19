С 1 марта в Новосибирске меняются сроки оплаты коммунальных услуг

С 1 марта 2026 года, в Новосибирской области, как и по всей России, вступают в силу новые правила оплаты жилищно-коммунальных услуг. Сроки внесения платежей сдвигаются, чтобы жителям было удобнее синхронизировать расчёты с коммунальщиками и получение зарплаты или пенсии.

Согласно нововведениям, оплачивать счета за содержание жилья, отопление, воду и электроэнергию теперь нужно будет до 15 числа каждого месяца, сообщает «МК в Новосибирске». Ранее это необходимо было делать до 10 числа. Таким образом, у новосибирцев появится пять дополнительных дней на внесение платежей. Это позволит жителям производить оплату уже после получения основных доходов, многие из которых поступают ближе к середине месяца, и тем самым избежать просрочек и начисления пеней.

Кроме того, скорректированы и сроки доставки самих квитанций. Платёжные документы теперь должны поступать до 5 числа месяца, следующего за расчётным, тогда как раньше их приносили до 1-го. В переходный период горожанам рекомендуют проявлять внимательность и сверять актуальные даты в новых квитанциях.

На этом изменения в сфере ЖКХ для новосибирцев в 2026 году не заканчиваются. В текущем году также запланирована двухэтапная индексация тарифов на коммунальные услуги. Конкретный размер повышения будет зависеть от региона, при этом максимальный рост прогнозируется на юге страны. Уточнить информацию о новых тарифах в Новосибирской области жители смогут в местных администрациях и ресурсоснабжающих организациях.

