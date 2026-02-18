82.76% -1.2
сегодня
18 февраля, 08:07
пробки
6/10
погода
+1.7°C
курсы валют
usd 76.73 | eur 90.86
сегодня 07:32
общество

Цены на кремацию в Новосибирске могут вырасти на 20%

Фото: Сиб.фм / Густаво Зырянов
В России услуги кремации в среднем подорожали в среднем на 20%, что участники рынка объясняют ростом коммунальных тарифов.

Директор Новосибирского крематория Борис Якушин сообщил, что пока цены в учреждении не менялись, однако перерасчёт намечен на март 2026 года. Об этом сообщает «АиФ Новосибирск».

Сейчас стоимость самой кремации составляет 10 500 рублей, а полный минимальный пакет похорон, включающий гроб и транспорт, обойдется в сумму от 50 000 рублей. Руководитель отметил, что услуги Новосибирского крематория остаются самыми низкими среди всех соседних регионов.

В Барнаульском крематории также подтвердили влияние выросших коммунальных платежей и изменения НДС на ценообразование – сейчас их услуги стоят от 31 850 рублей.

Однако в Томске и Новокузнецке видят иную причину удорожания. Представительница ритуального агентства «Сибирь» Алена, сотрудничающая с этими крематориями, усомнилась в прямой связи между тарифами ЖКХ и ростом цен. По её мнению, частный Томский крематорий пересмотрел расценки из-за убыточности. А в Новокузнецком государственном крематории цены не повышали последние пять лет, и грядущее изменение связано именно с этим.

Стоимость кремации в Томске начинается от 25 000 рублей, в Новокузнецке – от 26 400 рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирской области выросли тарифы на содержание жилья.

.

Наталья Шлюшинская
журналист

