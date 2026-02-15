82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
16 февраля, 03:53
пробки
0/10
погода
-11°C
курсы валют
usd 77.19 | eur 91.55
82.76% -1.2
сегодня
16 февраля, 03:53
пробки
0/10
погода
-11°C
курсы валют
usd 77.19 | eur 91.55
вчера 00:00
общество

В Новосибирской области выросли тарифы на содержание жилья

Фото: Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

Базовый тариф подняли на 15% относительно прошлого года.

Власти Бердска утвердили новые рекомендованные ставки платы за содержание и ремонт многоквартирных домов. Согласно постановлению городской администрации, базовый тариф теперь составляет 29,77 рубля за квадратный метр — на 15% выше прошлогоднего показателя в 25,84 рубля.

Для домов, оснащённых лифтом и мусоропроводом, ставка увеличена с 32,07 до 36,95 руб. Эти тарифы применяются, если собственники на общем собрании не установили свой размер платы, а также обязательны для нанимателей жилья по договорам социального найма.

Мэрия Новосибирска уточнила, что с января 2026 года в общежитиях и маневренном муниципальном фонде стоимость содержания жилья колеблется от 33,15 до 51,85 руб. за квадратный метр. Максимальные суммы установлены для домов повышенной комфортности с лифтами, мусоропроводами и системами противопожарной автоматики.

В администрации объяснили, что корректировка тарифов связана с ростом затрат на обслуживание и ремонт общего имущества, а также необходимостью поддерживать жилой фонд в нормативном состоянии.

Ранее в Новосибирске прошёл пикет против роста тарифов на коммунальные услуги.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Александра Моисеева
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.