В Новосибирской области выросли тарифы на содержание жилья

Базовый тариф подняли на 15% относительно прошлого года.

Власти Бердска утвердили новые рекомендованные ставки платы за содержание и ремонт многоквартирных домов. Согласно постановлению городской администрации, базовый тариф теперь составляет 29,77 рубля за квадратный метр — на 15% выше прошлогоднего показателя в 25,84 рубля.

Для домов, оснащённых лифтом и мусоропроводом, ставка увеличена с 32,07 до 36,95 руб. Эти тарифы применяются, если собственники на общем собрании не установили свой размер платы, а также обязательны для нанимателей жилья по договорам социального найма.

Мэрия Новосибирска уточнила, что с января 2026 года в общежитиях и маневренном муниципальном фонде стоимость содержания жилья колеблется от 33,15 до 51,85 руб. за квадратный метр. Максимальные суммы установлены для домов повышенной комфортности с лифтами, мусоропроводами и системами противопожарной автоматики.

В администрации объяснили, что корректировка тарифов связана с ростом затрат на обслуживание и ремонт общего имущества, а также необходимостью поддерживать жилой фонд в нормативном состоянии.

Ранее в Новосибирске прошёл пикет против роста тарифов на коммунальные услуги.