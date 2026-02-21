82.76% -1.2
сегодня 20:20
общество

В Новосибирске адвокат тренера, обвинённого в развращении, назвал это местью

Фото: Сиб.фм / freepik.com
21 февраля суд избрал меру пресечения для Константина М., обвиняемого в домогательствах к двум воспитанницам. Ему определён домашний арест до 30 марта.

Адвокат тренера, Михаил Жуков, в беседе с nsk.aif.ru заявил, что ситуация осложнена конфликтом в семье одной из спортсменок. По его словам, ребёнок не хочет продолжать занятия, однако родители настаивают, что приводит к недопониманию и спорам о смене наставника. Он охарактеризовал обвинения как «шантаж или месть» и отметил, что родители большинства юных фигуристок продолжают поддерживать его подзащитного и даже готовы выступить в суде на его стороне.

Если вина Константина М. будет доказана, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Представители пострадавших пока не дали комментариев, но им будет предоставлена возможность высказаться.

Игорь Кириченко
Журналист

