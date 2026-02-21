В Новосибирске адвокат тренера, обвинённого в развращении, назвал это местью

21 февраля суд избрал меру пресечения для Константина М., обвиняемого в домогательствах к двум воспитанницам. Ему определён домашний арест до 30 марта.

Адвокат тренера, Михаил Жуков, в беседе с nsk.aif.ru заявил, что ситуация осложнена конфликтом в семье одной из спортсменок. По его словам, ребёнок не хочет продолжать занятия, однако родители настаивают, что приводит к недопониманию и спорам о смене наставника. Он охарактеризовал обвинения как «шантаж или месть» и отметил, что родители большинства юных фигуристок продолжают поддерживать его подзащитного и даже готовы выступить в суде на его стороне.

Если вина Константина М. будет доказана, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Представители пострадавших пока не дали комментариев, но им будет предоставлена возможность высказаться.