В Новосибирске поменяли председателя Арбитражного суда

Высшая квалификационная коллегия судей РФ приняла решение о кадровых изменениях в судебной системе Новосибирской области.

Полномочия председателя регионального арбитражного суда Елены Козловой прекращены досрочно — она уходит в почётную отставку. Соответствующее решение принято 19 февраля.

Елена Козлова многие годы работала в правовой сфере региона. После окончания юридического факультета Томского госуниверситета в 1980-х начала службу в правоохранительных органах Новосибирска. В конце 80-х перешла в систему государственного арбитража, а в 1992 году стала судьёй Арбитражного суда области.

В дальнейшем она занимала руководящие должности внутри суда. В 2008 году стала заместителем председателя, а в декабре 2013 года указом президента возглавила Арбитражный суд Новосибирской области. Суд под её руководством работал более десяти лет.