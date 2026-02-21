82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
21 февраля, 22:26
пробки
2/10
погода
-21°C
курсы валют
usd 76.75 | eur 90.28
82.76% -1.2
сегодня
21 февраля, 22:26
пробки
2/10
погода
-21°C
курсы валют
usd 76.75 | eur 90.28
сегодня 21:49
общество

В Новосибирске поменяли председателя Арбитражного суда

Фото: Сиб.фм / Pexels.com
Подпишитесь на Telegram-канал

Высшая квалификационная коллегия судей РФ приняла решение о кадровых изменениях в судебной системе Новосибирской области.

Полномочия председателя регионального арбитражного суда Елены Козловой прекращены досрочно — она уходит в почётную отставку. Соответствующее решение принято 19 февраля.

Елена Козлова многие годы работала в правовой сфере региона. После окончания юридического факультета Томского госуниверситета в 1980-х начала службу в правоохранительных органах Новосибирска. В конце 80-х перешла в систему государственного арбитража, а в 1992 году стала судьёй Арбитражного суда области.

В дальнейшем она занимала руководящие должности внутри суда. В 2008 году стала заместителем председателя, а в декабре 2013 года указом президента возглавила Арбитражный суд Новосибирской области. Суд под её руководством работал более десяти лет.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.