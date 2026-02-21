Порядок оплаты ЖКУ в Новосибирске изменится с первого дня весны

Жителям Новосибирской области сообщили о переносе сроков оплаты коммунальных услуг и взносов на капитальный ремонт.

С 1 марта 2026 года крайний день внесения платежей сдвигается с 10-го на 15-е число каждого месяца. Об этом сообщили в региональном Фонде модернизации ЖКХ.

Изменение связано с поправками в Жилищный кодекс РФ, утверждёнными на федеральном уровне. Практически нововведение вступит в силу весной 2026 года: оплатить счета за февраль необходимо будет не позднее 15 марта.

Эксперты отмечают, что дополнительная неделя позволит собственникам вовремя закрывать задолженности и снизит нагрузку на пункты приёма платежей в начале месяца.